Lexa explica motivo de não mostrar o marido, MC Guimê, nas redes sociais

VO Victória Olímpio

(crédito: Lexa/Instagram/Reprodução)

A cantora Lexa desabafou nas redes sociais sobre o relacionamento que tem com o marido, MC Guimê, com quem está casada há três anos. Nos stories do Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e foi questionada por um seguidor o motivo de não postar muitas coisas com o cantor.

Apesar de ser uma figura pública, a artista afirmou que prefere manter a vida pessoal mais reservada e expor apenas a vida profissional: “É assim, gente, ele aparece, mas eu prefiro expor mais a minha vida profissional do que a pessoal, que as pessoas me conheçam mais pela minha carreira do que pela minha relação”.

Lexa surpreendeu os fãs ainda ao contar sobre o desejo de ser mãe. “Lexa, e o baby ‘Leximê’? Doida pra ver um filhotinho de vocês!”, perguntou uma seguidora. Em resposta, ela afirmou que pretende, sim, ter um filho, mas não por agora: “Tenho muita vontade. Mas daqui alguns anos”.

Recentemente, Lexa anunciou o documentário original Globoplay Lexa: mostra esse poder, que conta sobre a trajetória da cantora. A Som Livre lançou ainda o single Prazer, eu sou a Lexa, trilha de abertura. O documentário fala sobre o início da carreira da artista, além dos desafios e reviravoltas pelas quais passou.