Gwen Stefani e Blake Shelton se casam em cerimônia intimista em Oklahoma

VO Victória Olímpio

Fontes disseram que Blake Shelton teria construído uma capela com a intenção de se casar com a cantora lá - (crédito: Gwen Stefani/Instagram/Reprodução)

Gwen Stefani e Blake Shelton se casaram oficialmente em cerimônia intimista no rancho do cantor, em Oklahoma, neste domingo (4/7). Segundo a Page Six, fontes disseram que ele construiu uma capela com a intenção de se casar com a cantora lá.

Em fotos compartilhadas pela revista, os pais de Gwen, Dennis Stefani e Patty Flynn, convidados e músicos são vistos embarcando em um ônibus de luxo para levá-los ao casamento. Nas imagens também é possível ver a igreja decorada. O casal não se pronunciou nas redes sociais.

Os dois começaram a namorar em 2015 depois de se conhecerem no The Voice, da NBC. Na ocasião, ambos eram jurados do programa. Em novembro do ano passado, Gwen e Shelton anunciaram o noivado e comemoraram nas redes sociais.