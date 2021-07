Após se assumir trans, Elliot Page se inscreve para categoria de melhor ator

VO Victória Olímpio

(crédito: Elliot Page/Instagram/Reprodução)

Alguns meses após se declarar transexual, o ator Elliot Page se inscreveu para o Emmy deste ano na categoria de melhor ator. A inscrição é para o papel na série The umbrella academy, da Netflix. Caso seja indicado, ele será o primeiro ator a concorrer à premiação antes e depois da transição.

A indicação ainda não está garantida, já que qualquer artista pode se inscrever na categoria, desde que tenha participado de alguma atração elegível para a disputa. Durante a inscrição, é necessário efetuar o pagamento da taxa, de cerca de US$ 100.

Há alguns anos, quando ainda usava o nome Ellen Page como nome artístico, ele já havia concorrido em quesitos femininos, como a indicação em 2008 ao Globo de Ouro como melhor atriz em Juno. No filme, ele interpretou a personagem principal, Juno MacGuff.

Em 2016 e 2017, Elliot foi lembrado na categoria de melhor programa de realidade sem estrutura fixa por Gaycation, reality no qual viajava o mundo para mostrar como diferentes países lidam com a comunidade LGBTQIA+. Na ocasião, o programa ganhou repercussão no Brasil após o artista (na época Ellen), entrevistar o então deputado Jair Bolsonaro.

O político foi questionado sobre declaração que havia feito em que dizia que conseguiria fazer uma criança deixar de ser homossexual na 'porrada'. Bolsonaro afirmou ainda que Ellen era uma mulher bonita e que assobiaria para ela, caso encontrasse na rua.

"Eu entrevistei Jair Bolsonaro para o Gaycation. Ele é um homem perigoso, homofóbico, racista e misógino e que atualmente lidera a corrida presidencial no Brasil", escreveu à época, além de aderir à hashtag #EleNão, nas redes sociais.