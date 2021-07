Helena Rizzo revela não ligar para comparações com Paola Carosella

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação/TV Bandeirantes )

Helena Rizzo, a nova jurada do Masterchef Brasil, revelou que está preparada para as comparações por substituir Paola Carosella, jurada do programa por seis anos. Em entrevista ao NaTelinha, do UOL, Helena afirmou que não teme os comentários dos fãs do reality culinário.

"Temer [ser comparada] não é a palavra. Ela inaugurou o programa junto com o Erick Jacquin, Henrique Fogaça e a Ana Paula Padrão. Eles fizeram o programa ser o que é, mas a primeira coisa que nós sabemos é que as pessoas vão comparar e eu estou preparada. Os haters, ao invés de dedicarem o seu tempo ao ódio, poderiam se dedicar para fazer outras coisas mais interessantes, mas, enfim, isso é pessoal de cada um", afirmou.

Apesar de afirmar não se preocupar com comparações, Helena admite ser uma grande responsabilidade: "Dá um medinho, mas também acho que cada um é cada um. Mesmo se eu quisesse, nunca vou conseguir ser a Paola. Cada uma tem a sua história e sua trajetória profissional. Eu topei esse desafio de peito aberto. Não foi um peso, eu não usaria essa palavra, porque se fosse um peso, eu não aceitaria. É um desafio".

A chef falou ainda sobre a representatividade feminina na culinária: "Acredito que comparações são naturais, mas temos que somar sempre. Temos no Brasil uma representatividade feminina muito forte e diversa, várias cozinheiras, pesquisadoras dentro da gastronomia, mulheres maravilhosas, cada uma com seu estilo, com seu jeito, pensamento, e eu acho que esse conjunto faz a força. Essa é a minha opinião".

A nova temporada MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira (6/7), na tela da Band às 22h30, com apresentação de Ana Paula Padrão. O programa promete uma série de novidades, incluindo a participação de Eduardo Prado e Daphne Sonnenschein, que também estavam no MasterChef Junior, exibido em 2015. Hoje eles têm 19 anos e tentarão uma vaga na cozinha da versão adulta do programa.