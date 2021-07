Vera Viel desabafa após toda família testar positivo para a Covid-19

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Vera Viel, casada com o apresentador Rodrigo Faro, se apegou à fé após toda a família ser diagnosticada com covid-19 na sexta-feira (02/07). No Instagram, ela agradeceu aos fãs pelo apoio e carinho e afirmou que apesar do momento difícil, ela crê que todos em sua casa irão vencer o novo coronavírus.

"Estamos todos juntos em casa e cada dia é uma grande vitória. Não é fácil para uma mãe estar doente, ter três filhas e o marido doentes", iniciou a apresentadora. "Mas eu entrego nas mãos de Deus e ele me faz vencer cada obstáculo que essa doença traiçoeira tem nos feitos passar”, acrescentou.

Anteriormente, o irmão e assessor do apresentador do Hora do Faro, da Record TV, havia adiantado que todos estão em casa, cumprindo a quarentena e o isolamento social. Daniel Faro contou também que o comunicador, a esposa, e suas três filhas, Clara (de 16 anos), Maria (de 13) e Helena (de 8) tiveram sintomas leves da doença.





Polêmica

O fim de semana foi bastante agitado para Rodrigo. Após ser diagnosticado com covid-19, o comunicador e Zezé Di Camargo se estranharam no último sábado (03/07) e protagonizaram uma treta daquelas.



A confusão começou após o cantor falar que, por audiência, o apresentador seria capaz de “vender a própria mãe”. Faro, por sua vez, rebateu a declaração de Camargo e disse que o sertanejo queria lacrar para cima dele.

Na sequência, o irmão de Luciano deu sua tréplica sobre o desabafo de Rodrigo e sugeriu expor uma situação do passado. A treta foi tanta que se estendeu para os irmãos do comunicador e do compositor do hit É o amor.

Entretanto, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, o ranço entre o apresentador e o cantor começou há dois anos atrás e tem nome e sobrenome: Zilu Godoi.