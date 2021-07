Finalistas do Miss Bumbum 2021 se beijam e levantam bandeira LGBTQIA+

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A final do concurso do Miss Bumbum Brasil 2021, ocorreu nesta última segunda-feira (05/07) e contou com algumas emoções.

Andressa Urach, que é apresentadora e sócia, compareceu ao evento com um colar escrito o nome do marido: "Sou feliz assim. Não preciso dele, mas escolhi ser dele. Com muito prazer e temor sou submissa à autoridade dele", contou.

O palco também serviu para o romance entre as finalistas Camila Beck, do Tocantins, e Déia Cavalheiro, do Mato Grosso do Sul, participantes que se beijaram e levantaram a bandeira do orgulho LGBTQIA+, exaltando o relacionamento homossexual entre elas.





Elas haviam assumido o affair no dia dos namorados (12/06), e Déia surpreendeu Camila com um pedido de namoro na casa onde elas moram, no Paraguai. "O sentimento já existia há um tempo, somos amigas antes mesmo do concurso, mas percebi que estava realmente apaixonada por ela durante uma ação que fizemos para o Miss Bumbum em São Paulo, foi então que decidi me abrir e Camila correspondeu. Foi a primeira vez que falamos 'eu te amo' uma para a outra e nos beijamos", revelou Déia.



Andressa compartilhou uma imagem para elevar as expectativas antes do evento, onde aparece com o marido, Thiago Lopes, afirmando não ter autoridade sobre o próprio corpo. "Respeitem a minha decisão", pediu ao público.



"Como símbolo de glória e prosperidade, o vestido escolhido tem a representação dos ramos de louro em uma renda importada e rebordada com cristais da Preciosa", afirmou Urach.

