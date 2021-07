Xuxa processa vereador por calúnia após ser acusada de assediar menores

VO Victória Olímpio

(crédito: Xuxa Meneghel/Instagram/Reprodução)

Xuxa Meneghel registrou queixa-crime contra o vereador de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Anderson Campos (Republicanos), após ser chamada de assediadora de menores de idade. Em declarações defendendo o presidente da República Jair Bolsonaro, Campos fez as acusações afirmando que Xuxa não teria direito de pedir o impeachment do presidente. O parlamentar questionou ainda o moral da apresentadora, já que ela teria feito filmes com menores de idade.

E menti? Fez filme com menor de idade e agora acha que tem moral para criticar o presidente! Tenho imunidade parlamentar e os fatos que narrei são de conhecimento público! Não volto atrás! pic.twitter.com/0qdILxakiw — Anderson Campos (@andersoncamposv) July 6, 2021

A ação corre no Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nilópolis e Xuxa solicita a condenação do acusado por calúnia, injúria e difamação. De acordo com o UOL, a defesa e assessoria de Xuxa, os advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, através de uma nota oficial, disseram que Anderson disseminou um discurso de ódio:

"A liberdade de expressão não pode ser confundida com o direito de propagar o ódio e praticar crimes, por meio da disseminação de acusações graves e inverídicas contra as pessoas. O objetivo dessa ação é coibir o discurso de ódio e possibilitar a defesa de quem foi atacada e que, não fosse pelo Judiciário, ficaria impossibilitada de se proteger contra esse tipo de ataque hostil".

Em maio, Xuxa e outros artistas que integravam o Movimento vidas brasileiras protocolaram um pedido de impeachment de Bolsonaro na Câmara dos Deputados apontando negligências na gestão da pandemia de covid-19. Ela se pronunciou algumas vezes nas redes sociais pedindo a saída do político do cargo.