Rafa Kalimann desmente rumores de namoro com diretor casado: "Dei risada"

VO Victória Olímpio

(crédito: Rafa Kalimann/Instagram/Reprodução)

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann debochou de rumores feito sobre ela e debateu nas redes sociais publicação que afirmava que ela estaria tendo um affair com um diretor casado. Além do relacionamento com o diretor, os rumores afirmaram que ela havia trocado Daniel Canon pelo profissional da TV.

"(Risos) Vocês são criativos demais, meu Deus! Dei risada agora, que absurdo", escreveu na publicação. Ela e o cantor terminaram no início deste mês. Rafa foi pedida em namoro por Daniel em novembro de 2020, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Esta é a segunda vez que a influencer e o cantor se separam. Eles haviam namorado anos atrás, mas o relacionamento não decolou. No entanto, depois do BBB20 eles se reencontraram e retomaram o romance.

A influenciadora ainda comentou sobre as demais notícias que estão sendo veiculadas sobre ela: "Eles postaram no perfil deles, de todas as notícias absurdas que as pessoas vem inventando sobre mim essa foi a mais. Cômica de tão ridícula. Dói tanto assim ver uma mulher conquistando suas coisas com esforço?".

Rafa Kalimann rebate comentários no Instagram (foto: Rafa Kalimann/Instagram/Reprodução)

Nesta segunda-feira (5/7), Daniel Caon fez uma revelação sobre o término. O cantor contou nas redes sociais que está sofrendo com o fim do romance com a apresentadora do Casa Kalimann, do Globoplay. Durante o desabafo, o cantor revelou quem deu o ponto final no romance.