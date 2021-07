Longas do Festival do Rio serão exibidos pelo Telecine

CB Correio Braziliense

Vencedor do Oscar de Melhor roteiro original, Bela Vingança é uma das atrações do Festival do Rio - (crédito: Focus/Divulgação)

Ainda sem possibilidade de ser realizado presencialmente o Festival do Rio, um dos principais eventos do cinema do país, anunciou uma parceria com o Telecine para uma edição on-line. Com 15 filmes inéditos e exclusivos, o Festival do Rio de 2021 será apresentado na plataforma de streaming do Telecine e no canal Telecine Cult dos dias 17 a 31 de julho.

A cada dia, um dos 15 longas será disponibilizado para ser assistido no streaming, a partir das 0h, com 24 horas até a mudança para o próximo título. Alguns destaques serão exibidos ao longo dos dias de Festival, sempre aos sábados às 22h no Telecine Cult. Porém, a plataforma será considerada a sala principal de exibições desta edição especial do Festival do Rio.

Todos os títulos exibidos nesta parceria serão internacionais. Destacam-se os vencedores do Oscar, Druk - Mais uma rodada (Dinamarca) e Bela Vingança (Estados Unidos), o ganhador do Globo de Ouro, O Mauritano (Rein Unido), e o contemplado pelo Independent Spirit Awards, Quo Vadis, Aida? (Bósnia). Quem abre o Festival é Druk, escolhido como Melhor longa internacional nos prêmios da Academia de 2021.

A programação completa, com mais informações sobre os filmes além de uma cinelist, estão todas disponíveis no aplicativo e no site do Telecine.

Filmes do Festival do Rio no Telecine

17/07 - sábado

Druk - Mais Uma Rodada (Disponível no Telecine Cult, dia 17, às 22h)

Para alegrar um amigo em crise, um grupo de professores decide testar a ousada teoria de que serão mais felizes e bem-sucedidos vivendo com um pouco de álcool no sangue.

Direção: Thomas Vinterberg

Elenco: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Dinamarca, 2020. Drama, Comédia. 1h57m.

Classificação indicativa: 16 anos

18/07 - domingo

Caros Camaradas! - Trabalhadores em Luta (Dear Comrades)

Lyudmila é uma executiva que passa a questionar sua própria visão política quando testemunha um grupo de trabalhadores sendo atacado pelo governo soviético, que ela sempre apoiou.

Direção: Andrei Konchalovsky

Elenco: Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev

Rússia, 2020. Guerra. 2h10m.

Classificação indicativa: 14 anos

19/07 - segunda-feira

Slalom - Até O Limite (Slalom)

Liz, uma promissora menina de 15 anos, treina como uma estrela do esqui profissional sob orientação de um rigoroso ex-campeão, Fred. A relação dela com o treinador se torna cada vez mais intensa, até se transformar em violência.

Direção: Charlène Favier

Elenco: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

França. Bélgica, 2020. Drama. 1h32.

Classificação indicativa: 14 anos

20/07 - terça-feira

O Mauritano (The Mauritanian)

O Mauritano é a história real da luta de Slahi (Tahar Rahim) pela liberdade depois de ser detido e preso sem provas concretas pelo governo dos EUA durante anos.

Direção: Kevin Macdonald

Elenco: Tahar Rahim, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch

Reino Unido. EUA, 2021. Drama, Biografia. 2h09m.

Classificação indicativa: não definido

21/07 - quarta-feira

Edifício Gagarine (Gagarine)

Com a comunidade de Gagarine enfrentando despejo em massa antes da cidade ser demolida, Youri (Alseni Bathily), um jovem amante de ciência, se mantém ocupado preservando o local. Ele encontra Diana (Lyna Khoudri), uma jovem inteligente, que o ajuda a obter equipamentos para continuar sua missão.

Direção: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Elenco: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield

França, 2020. Drama. 1h38m.

Classificação indicativa: 14 anos

22/07 - quinta-feira

Quo Vadis, Aida?

Aida é uma professora que trabalha como tradutora para a ONU na Guerra da Bósnia. Quando o exército inimigo invade a cidade, ela faz de tudo para ajudar a comunidade enquanto tenta salvar a própria família.

Direção: Jasmila Zbanic

Elenco: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Isakovic

Bósnia-Herzegovina. Áustria. Romêmia. Países Baixos. Alemanha. Polônia. França. Noruega. Peru, 2020. Drama, Guerra. 1h41m.

Classificação indicativa: 16 anos

23/07 - sexta-feira

De Volta à Itália (Made In Italy)

Um artista boêmio viaja de Londres para a Itália com seu filho afastado para vender a casa que herdou de sua falecida esposa.

Direção: James D'Arcy

Elenco: Liam Neeson, Micheál Richardson, Valeria Bilello, and Lindsay Duncan

Reino Unido, 2020. Comédia, Drama, Romance. 1h34m.

Classificação indicativa: 12 anos

24/07 - sábado

Dias Melhores (Shaonian De Ni) - (Disponível no Telecine Cult, dia 24, às 22h)

A jovem Nian (Dongyu Zhou) decide aceitar a vaga que ganhou para uma prestigiada escola. Ela faz de tudo para não arrumar problema com os valentões e focar apenas nos estudos. No entanto, quando um dos garotos desaparece, ela e seu amigo são os principais acusados.

Direção: Derek Tsang

Elenco: Wing-Sum Lam, Yimeng Xu, Yuan Li

China, 2019. Drama, Romance. 2h15m.

Classificação indicativa: não definido

25/07 - domingo

Bela Vingança (Promising Young Woman)

Cassie (Carey Mulligan) trabalha como atendente de um café e todas as noites ela frequenta bares. Fingindo estar bêbada, ela entra em ação e se vinga de homens mal-intencionados que se aproximam com a desculpa de que vão ajudá-la.

Direção: Emerald Fennell

Elenco: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie

Reino Unido. EUA, 2020. Suspense, Comédia, Drama. 1h48m.

Classificação indicativa: 16 anos.

26/07 - segunda-feira

A Boa Esposa (How to be a Good Wife)

Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) e seu marido dirigem há muitos anos uma escola que treina adolescentes para se tornarem donas de casa perfeitas. Após a morte do marido, ela descobre que a escola está à beira da falência e tem que assumir as responsabilidades. Paulette e suas alunas começam a questionar crenças enquanto os protestos de maio de 1968 em todo o país transformam a sociedade ao seu redor.

Direção: Martin Provost

Elenco: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

França. Bélgica, 2020. Comédia. 1h49m.

Classificação indicativa: 12 anos.

27/07 - terça-feira

DNA

Neige Robert (Maïwenn) é uma mulher ligada ao avô argelino que a protegeu do relacionamento tóxico com os pais durante a infância. Quando ele morre, Neige entra em uma profunda crise de identidade, revelando novos níveis de ressentimento e amargura entre integrantes da família.

Direção: Maïwenn

Elenco: Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth.

França. Argélia, 2020. Drama. 1h30m.

Classificação indicativa: 14 anos

28/07 - quarta-feira

Ainda Há Tempo (Falling)

Willis (Lance Henriksen) é um fazendeiro homofóbico que começa a apresentar sintomas de demência. Ele terá que vender sua fazenda e começar a morar com seu filho gay e o marido dele, em Los Angeles, causando grandes atritos à conturbada relação.

Direção: Viggo Mortensen

Elenco: Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen

Canadá. Reino Unido. Irlanda, 2020. Drama. 1h52m.

Classificação indicativa: não definido

29/07 - quinta-feira

A Candidata Perfeita (The Perfect Candidate)

Maryam é uma jovem e ambiciosa médica saudita. Apesar de suas qualificações, ela tem que conquistar o respeito dos colegas e pacientes do sexo masculino todos os dias. Uma confusão a faz concorrer a um cargo municipal e ela desafia a comunidade conservadora para provar que é a candidata perfeita.

Direção: Haifaa Al Mansour

Elenco: Mila Alzahrani, Dhay, Khalid Abdulrahim, Sha Al Harthy

Arábia Saudita. Alemanha, 2019. Drama. 1h44m.

Classificação indicativa: 10 anos

30/07 - sexta-feira

Verão de 85 (Summer of 85)

Nos anos 80 durante, no aniversário de 16 anos, Alexis (Félix Lefebvre) cai no mar enquanto navegava e é salvo da morte por David (Benjamin Voisin), de 18 anos. David se torna o amigo dos sonhos de Alexis.

Direção: François Ozon

Elenco: Félix Lefebvre, Benjami Voisin, Philippine Velge

Bélgica, 2020. Drama. 1h30m.

Classificação indicativa: 14 anos

31/07 - sábado

Noite De Reis (La Nuit Des Rois) - (Disponível no Telecine Cult, dia 31, às 22h)

Um jovem é enviado para "La Maca", uma prisão no meio de uma floresta na Costa do Marfim, que é administrada por seus prisioneiros. Com a lua vermelha nascendo, ele é designado pelo chefe para ser o novo "Roman" tendo que contar uma história para os outros detentos.

Direção: Philippe Lacôte

Elenco: Bakary Koné, Steve Tientcheu, Jean Cyrille

Canadá. Costa do Marfim. França. Senegal, 2020. Drama, Fantasia. 1h33m.

Classificação indicativa: 14 anos