Morte da cantora Amy Winehouse completa 10 anos e ganha documentário sob o olhar da afilhada Dionne Bromfield

A MTV, em parceria com o serviço de streaming Paramount+, anunciou, na quarta-feira (7/7), a data de lançamento do documentário Amy Winehouse e eu: A história de Dionne Bromfield. A produção estreia em 27 de julho (terça-feira), às 19h, no canal da MTV. Já na plataforma Paramount+, o lançamento ainda não tem previsão de estreia.

O documentário vai retratar a vida pessoal da artista pelo olhar da cantora Dionne Bromfield, afilhada de Amy. Em alguns trechos, Dionne fala abertamente sobre o impacto da morte da cantora em sua vida. “Espero que este documentário apresente Amy como mais do que apenas uma pessoa lutando contra o vício e, ao invés disso, mostre a pessoa incrível que minha madrinha era", afirmou, durante a produção do filme.

Também serão compartilhados com o público materiais inéditos e exclusivos dos momentos que ela teve com Amy. “Não posso mensurar o quão terapêutica essa jornada tem sido para mim. Finalmente, posso avançar para o próximo capítulo da minha carreira, sabendo que lidei com emoções que foram enterradas por anos", disse Bromfield.

Produzido 10 anos após a morte da cantora e compositora Amy Winehouse, o documentário tem uma hora de duração e foi criado por Kerry Taylor e Craig Orr, com produção executiva de Craig Orr e Iestyn Barker.