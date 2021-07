Aprovado? Ex-BBB Lumena surpreende fãs ao aparecer com novo visual

VO Victória Olímpio

(crédito: Lumena/Instagram/Reprodução)

Lumena Aleluia surpreendeu os fãs nas redes sociais após aparecer com um visual completamente diferente dos cachos escuros que costuma usar. A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21) decidiu ousar e apostou na lace cor-de-rosa, com os fios longos e ondulados.

"Chegou a era das laces de lumãe! O que acharam?", escreveu a psicóloga no Twitter. Nos comentários, os seguidores a elogiaram e apoiaram a mudança: "Amei", "Tá linda demais", "Mulher, podem te chamar de tudo nesse Twitter... menos de feia, porque você é belísssima".

Um seguidor ainda apontou a vantagem de poder mexer toda hora no cabelo: "Sempre linda, vamos combinar!! Lace é bom que muda de cabelo toda semana". Lumena respondeu confirmando que irá mexer no cabelo sempre.

Chegou a era das laces de lumãe!

Oq acharam? https://t.co/bAPEtJAjGp — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) July 8, 2021

Nesta quinta-feira (8/7), Lumena estreou o primeiro vídeo no Youtube, no Canal da Lumãe. Em entrevista à revista Quem, ela confessou que não pretende mais seguir na psicologia e que, de fato, quer mergulhar no mundo artístico. "Larguei a psicologia e vou me jogar de cabeça na era virtual, quero ser blogueira com tudo a que tenho direito, até canal no YouTube", disse.