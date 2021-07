Chris Brown é processado por ex-empregada após ataque de cachorro

VO Victória Olímpio

(crédito: JASON MERRITT/AFP)

Após nova denúncia, o cantor Chris Brown está sendo processado por uma ex-empregada que alega ter sido atacada pelo cachorro dele, Hades. De acordo com o site TMZ, a mulher, não identificada, afirma que o ataque foi do cachorro da raça pastor-do-cáucaso em dezembro do ano passado, quando ela ainda trabalhava na casa do artista, na Califórnia.

Segundo os documentos, o ataque teria sido quando a ex-empregada tirava o lixo. Ela afirma ter ficado ferida e conta que o animal teria conseguido arrancar pedaços de carne do rosto e dos braços dela. Na denúncia, ela afirma que quando o rapper a encontrou pediu para que a equipe retirasse o cão antes de a polícia e os paramédicos chegarem. Além disso, ela afirma que Brown foi evasivo e mentiu sobre o acidente.

Segundo o site, o cachorro, Hades, foi sacrificado algumas semanas após o incidente pela equipe do Abrigo de Animais do Condado de Orange County. A mulher afirma ter passado por uma grande cirurgia. Ela está processando o cantor por danos e pede para ele arcar com todas as despesas médicas, além de indenização.

Desde o mês passado, Chris Brown está sendo investigado por agressão após acusação de mulher, na Califórnia. Em depoimento, a mulher afirmou que o artista deu um tapa na nuca dela e que a agressão foi tão forte que fez com o que aplique capilar dela se soltasse.