Viral no TikTok com 'Mds', KAWE lança álbum de estreia '7 dígitos'

PI Pedro Ibarra*

KAWE é considerado um dos nomes mais promissores da nova geração do hip-hop brasileiro - (crédito: Tamires Damas/Divulgação)

Impulsionado pelo single Mds, que ganhou uma dança que tomou o TikTok nos últimos meses, KAWE passou de um nome promissor do rap nacional para um dos rappers mais escutados do Brasil. Surfando nessa onda, o músico apresentou, na última quarta-feira (7/7), o álbum 7 dígitos, primeiro trabalho longo da carreira do artista.

Os números do rapper são impressionantes. Aproximadamente três milhões de ouvintes mensais no Spotify, com mais de cinco músicas acima da faixa de 10 milhões de reproduções na plataforma. No YouTube, ele conta com dois clipes que, somados, possuem mais de 150 milhões de visualizações. Só Mds possui mais de 90 milhões de plays tanto no Spotify, quanto no YouTube, além de mais de três milhões de vídeos que usam a faixa no TikTok. KAWE agora espera que esses números proporcionem a melhor recepção possível para o novo álbum. “Só quero receber um feedback bom, independente de quantas pessoas vão ouvir”, afirma o cantor.

“Eu mesmo escuto essas músicas desde que terminei, todos os dias. Então acho que os fãs vão curtir bastante”, comenta o cantor. O álbum tem sete faixas e ele afirma que já está trabalhando no produto final há um ano e meio, mas foi a partir de janeiro de 2021 que mergulhou de cabeça no projeto. “Tem música de muito tempo atrás que já fiz pensando no álbum e algumas, não, algumas vieram ao longo do caminho”, explica o artista.

Um dos principais traços do trabalho de KAWE é o fato dele não se encaixar exatamente em um gênero específico. O músico transita entre o trap, o rap e o funk, e isso traz uma originalidade para as músicas. “Sou uma pessoa que gosta de mudança. Então em uma música tento fazer uma parada, em outra tento fazer diferente”, explica.

Por ser muito versátil, KAWE tenta fugir dos rótulos. “Nunca falo que sou rapper porque faço música, não faço só rap”, garante, embora esteja ciente de que é considerado rapper por fazer parte do gênero. “Em qualquer momento posso lançar outro estilo”, adianta.

Amizade por acaso

O maior sucesso de KAWE, Mds, teve uma presença ilustre no videoclipe, o funkeiro Mc Kevin, que morreu em maio de 2021. Ele era um dos atores da produção que fez o músico subir na carreira. KAWE conta que não se conheciam até fazerem uma gravação juntos. Depois desenvolveram uma amizade. “Muleque mil grau, coração de ouro. Me levou num show dele, me deixou cantar. Criamos uma amizade, nós sempre nos víamos”, conta o artista.

O cantor afirma que Mc Kevin está de alguma forma representado nesse álbum. “ Só de eu estar fazendo o que estou fazendo, amar o que eu faço, com a felicidade que eu faço, acho que já é uma parada que ele vai se sentir bem ao ouvir onde quer que esteja, porque ele era assim, fazia com amor o que ele gostava”, conta KAWE.