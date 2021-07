Tília, filha de Dennis DJ, lança documentário sobre vida pessoal e carreira

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Vai ao ar, nesta quinta-feira (8/7), o mini documentário da cantora Tília, filha de Dennis DJ, que conta sobre a vida pessoal e carreira. Este é o segundo episódio do #1 - Mini doc by Tília, mostrando os bastidores da primeira apresentação ao vivo, detalhes da iniciante rotina como cantora, todo o planejamento para a live show, que inclui escolha de repertório, figurino, profissionais e muito mais.

A transmissão contou com participações especiais, entre elas, o pai de Tília, Dennis, e o cantor Kawe, que dividiu com ela os vocais da faixa Match, lançada recentemente. Ao todo o mini documentário conta com quatro episódios.

Além disso, alguns outros momentos pessoais e importantes para a trajetória da Tília na música são mostrados, como quando ela ganha do Dennis sua primeira CDJ, equipamento para DJs. O novo episódio traz depoimentos da equipe de Tília, além de uma declaração da mãe e empresária dela, Kamilla Fialho, muito conhecida no mercado por descobrir talentos como Anitta, Lexa e Mc Rebecca.

Kamilla cita a singularidade de Tília como artista, além de, claro, se derreter como mãe: “A Tília está marcando uma virada na minha vida como empresária e na K2L, coincidentemente. A Tília surgiu num momento em que eu tenho sócias e ela hoje se comunica mais com as minhas sócias do que comigo propriamente. Ela já veio com uma ideia melhor que a minha, que foi a de fazer uma live, porque as lives estavam bombando".

"Eu tô muito mais na parte de produção, do que no criativo. A Tília tem um criativo que vai além de qualquer outro artista que eu já trabalhei. Ela já vem com tudo formadinho, a gente não começa o brainstorming com a mesa vazia. A gente já começa com a mesa cheia”, finaliza Kamilla Fialho.