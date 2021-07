Dulce María estreia single e adianta data de lançamento do álbum ‘Origen’

IB Isabela Berrogain*

(crédito: Reprodução/Twitter @dulcemaria)

A cantora mexicana Dulce María lançou, nesta sexta-feira (9/7), a faixa Amigos con derechos, sexto single do novo álbum Origen. A divulgação do disco teve início ainda em 2020, quando Dulce lançou Más Tuya Que Mía e Te Daría Todo, regravações de músicas interpretadas pelo grupo do qual fazia parte, RBD, e escritas por ela.

Composta há oito anos, Amigos con derechos é o último single lançado antes da estreia do álbum, que tem previsão de lançamento para setembro deste ano. Em coletiva de imprensa, Dulce contou que a música, cujo nome equivale à expressão “amizade colorida” em português, fala sobre uma situação muito comum no mundo amoroso. “É quando você se dá conta que não quer ser mais o plano B de alguém, que não quer ser uma reposição, que não vai estar lá quando a pessoa quiser”, explicou a artista.

Já a faixa que dá nome ao álbum, ainda não lançada, é a mais recente, escrita em 2018. “Acredito que [a faixa Origen] faz muito sentido com o que temos vivendo agora com a pandemia, com resgatar coisas essenciais da vida, com o que nós somos, com humildade, no geral”, adiantou.

Além da estreia do novo disco, 2021 marca o aniversário de dez anos de Extranjera, primeiro álbum solo de Dulce. “Extranjera foi o início desse sonho, o início de começar um caminho sozinha, de subir no barco para ver onde eu chegava, de conhecer, explorar. Eu me sentia como o nome diz, uma estrangeira, que não fazia parte de lugar nenhum e, emocionalmente, também me sentia um pouco perdida”, relembrou a cantora.

“Agora, com Origen, é o contrário. Sinto que é voltar e resgatar minha essência, o mais puro, mais simples. Agora tenho minha família, meu marido, minha filha e é como se eu não me sentisse estrangeira em nada”, acrescentou.

Apesar do álbum ainda não ter estreado, a mexicana já tem planos para uma nova versão do trabalho. Dulce compartilhou que pretende lançar Origen deluxe, algo maior e com mais músicas. “Como tem tanto tempo que o Origen já está pronto, do jeito que eu planejei há dois anos, quero lançá-lo dessa forma. Depois quero lançar a versão deluxe, um pouco diferente, provavelmente com mais canções”, revelou Dulce María.

Após Origen, trabalho voltado para o folk, Dulce tem interesse em lançar um álbum voltado para o pop rock, gênero musical que voltou a estar em alta nos últimos tempos. “Pop rock é algo que sempre gostei muito. Com certeza eu adoraria fazer um disco com puro pop rock, mais ou menos como era nos outros discos, mas um pouco mais rock. Eu adoraria, porque é a minha essência, é o que eu mais gosto, o que vocês conhecem de mim e algo que eu gosto muito. Com certeza farei algo assim”, prometeu.



*Sob supervisão de Nahima Maciel