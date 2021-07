Esposa de Safadão, Thyane Dantas é investigada após vacinação sem agendamento

VO Victória Olímpio

(crédito: Thyciane Dantas/Instagram/Reprodução)

Thyane Dantas, esposa do cantor Wesley Safadão, está sendo investigada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza, no Ceará, por ser vacina contra a covid-19 sem agendamento. De acordo com o Uol, a influenciadora recebeu o imunizante na cidade nordestina e a assessoria do casal informou que a dose foi da 'xepa'.

"A SMS instaurou processo administrativo para averiguar a aplicação da vacina contra a covid-19 em Thyane Dantas nesta quinta-feira (08/07). Após a conclusão da averiguação, o processo será encaminhado aos órgãos de controle", apontou nota ao site.

A secretaria informou ainda que reforça as estratégias para que as doses sejam totalmente aproveitadas na cidade: "Nos casos pontuais de doses remanescentes em frascos, após a total finalização das atividades, as equipes de vacinadores realizam busca ativa de pessoas pertencentes ao público-alvo vigente, priorizando sempre os de maior idade".

Aos 30 anos, Thyane também não se enquadra na idade mínima de vacinação na cidade, estando atualmente em 32 anos. A influenciadora compartilhou o momento nos stories do Instagram: "Eu apertava a mão dele, mas estava tudo bem", brincou ao mostrar os registros em que aparece acompanhada do marido, que também recebeu o imunizante, mas se enquadra na idade mínima determinada.