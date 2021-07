Rihanna é vista em gravação em Nova York e fãs especulam retorno

VO Victória Olímpio

(crédito: Rihanna/Instagram/Reprodução)

Os fãs de Rihanna estão há anos aguardando uma novidade na música e, dessa vez, a animação cresceu: a cantora pop foi vista em Nova York supostamente gravando um novo clipe. Mesmo sem ter sido confirmada, a informação agitou a web com um dos mais aguardados retornos do pop.

Nas imagens compartilhadas, a artista aparece ao lado do namorado, o rapper ASAP Rocky. No Twitter, a frase "Rihanna is coming" (Rihanna está vindo) entrou para a lista dos assuntos mais comentados no fim de semana.

Rihanna foi vista com vários looks diferentes, desde um top bustier de couro marrom, um sobretudo e calças largas da mesma cor até visuais mais despojados, com shorts jeans, um sutiã que parece ser de biquíni e um sobretudo estampado.

???? A$AP Rocky e Rihanna filmando agora há pouco em Nova York.



pic.twitter.com/QJXqwwcSdd — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) July 10, 2021

Gente?! Rihanna e A$AP Rocky filmando hoje (10), em Nova York. ??



pic.twitter.com/XWL8QqkEYG — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) July 10, 2021

Os três looks usados por Rihanna hoje na gravação do novo videoclipe em Nova York. pic.twitter.com/wRyxSVJdVn — Rihanna Online (@RihannaOnline2) July 10, 2021

Rihanna em set de filmagem hoje (10), em Nova York. ???? pic.twitter.com/Hj2EakUsMT — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) July 10, 2021

???? Gostosa! Rihanna agora há pouco nas gravações de um vídeo clipe em Nova York. pic.twitter.com/fLEsO9nPmP — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) July 10, 2021

As últimas canções lançadas pela cantora foram Work, em parceria com Drake, e Kiss it better, lançadas em 2016 no álbum Anti. Em março, ela respondeu ao comentário de uma fã falando sobre a possibilidade de lançar uma música em breve. Nos últimos anos, Rihanna tem se dedicado exclusivamente à marca de maquiagem Fenty Beauty.