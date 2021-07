The Rock divulga foto do set e traje de Adão Negro; Confira

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @therock/Reprodução)

O ator Dwayne Johnson, conhecido como "The Rock", publicou nesta segunda-feira (12/7) mais uma foto do set de Adão Negro. A produção representa um dos próximos filmes da DC/Warner e promete mostrar uma nova face de Adão Negro, conhecido como um dos maiores vilões da DC Comics. Na publicação, é possível ver o ator de costas em frente a um cenário todo destruído.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por therock (@therock)

Na legenda, Dwayne Johnson apresenta detalhes do uniforme de Adão Negro. "Esta imagem das costas do Adão Negro te dá uma ideia da escala massiva absoluta e do tamanho do nosso filme. Você também pode ver um pouco dos detalhes intrincados e bonitos da textura do macacão do Adão Negro (não é o típico traje acolchoado da DC ou da Marvel). E, finalmente, você tem um vislumbre da destruição enorme e apropriada. Como todos sabemos, os super-heróis têm um código de justiça e não matam os bandidos. Mas, Adão Negro, sim. A hierarquia de poder no Universo DC está mudando. Anti-herói. Homem de preto. Protetor de seu povo", escreveu o ator na descrição da imagem.

Além de The Rock, o elenco do longa inclui Sarah Shahi (Sex/Life), Pierce Brosnan (007), Noah Centineo (Para todos os garotos) e Marwan Kenzari (Aladdin). O filme solo de Adão Negro tem direção de Jaume Collet-Serra (A Orfã), roteiro de Adam Szytkiel, e estreia está marcada para 29 de julho de 2022.