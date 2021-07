Anitta aparece em foto de Justin Bieber e fãs brincam: 'Está em todo lugar'

Anitta está dando o que falar nas redes sociais após aparecer em foto compartilhada nas redes sociais por Justin Bieber. O cantor postou imagem durante festa em Las Vegas e, após surpresa com a aparição da brasileira, é claro que os internautas não perderam a oportunidade de brincar sobre a situação: "Lenda que está em todo lugar", brincou fã em comentário da foto.

Na foto, é possível ver Anitta ao lado do artista, apesar de eles não estarem interagindo. Outras celebridades também estavam no evento como Megan Fox, Kendal Jenner e o rapper Tyga. Os fãs brasileiros reagiram nos comentários da publicação falando sobre o flagra da cantora e sobre ela estar sempre cercada de personalidades internacionais.



No Twitter, o assunto também rendeu e alguns fãs brincaram ao compararem Anitta com Ronaldinho Gaúcho, conhecido na web por estar sempre em eventos aleatórios e cercado de famosos.

anitta na foto do justin bieber parece eu vendo que chegou no rolê quem eu quero pegar pic.twitter.com/JiDiT0g3lg

Anitta cada dia mais parecida com o Ronaldinho Gaúcho nos roles aleatórios dos gringos pic.twitter.com/kJtjqcg5GA

anitta na foto do justin bieber com a energia do ronaldinho gaúcho pic.twitter.com/oOMzFulDDh