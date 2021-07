Aos 21 anos, Julia Peixoto ultrapassa R$ 1 milhão em vendas em linha de maquiagem

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

A influenciadora digital Julia Peixoto mostrou o lado empresarial e com apenas 21 anos e menos de um mês de lançamento, ultrapassou a marca de R$ 1 milhão em vendas da linha de maquiagem JuPXT. Presente na internet desde 2015, a criadora de conteúdo se apaixonou por maquiagem por meio dos vídeos no Youtube. Foi lá que Júlia aprendeu os truques mais básicos até os mais inovadores de beleza.

Nascida e criada na comunidade de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Julia comemora a conquista e fala sobre o lema que carrega: "Da favela para o mundo. Lá dentro da comunidade não tem só MC ou jogador de futebol. Tem maquiadora, químico, cientista. Sem esse tabu e com a internet conseguimos ver que com a nossa voz podemos conquistar tudo”.

Dentre os produtos, o mais vendido foi a base 1999, ano de nascimento da empresária. O gloss JuPKXT foi o item que esgotou mais rápido, sumindo das prateleiras pouco depois do lançamento. "Todo esse resultado foi fruto de muita dedicação, trabalho e noites sem dormir. É uma sensação gratificante”, celebra Júlia.

"É muito incrível ter chegado onde eu cheguei, vindo de uma comunidade em que as pessoas acham que não podemos realizar os nossos sonhos. Sofri preconceito por acharem que um favelado não pode fazer intercâmbio ou comprar roupas à vista. Sempre gostei de coisas que a sociedade diz que não são para mim. São muitas críticas, mas posso dizer que todas eu usei como motivação. Continuo com orgulho do lugar em que nasci e cresci, faz parte da minha essência", finalizou.