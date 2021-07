Daniel e Aline de Pádua fazem chá de revelação e anunciam nome do bebê

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

O cantor Daniel e a esposa dele, Aline de Pádua, estão esperando mais um filho. O casal fez um chá de revelação e, nas redes sociais, compartilhou o vídeo do momento em que eles abrem um baú para revelar as cores dos balões, que saem cor-de-rosa. Eles anunciaram que serão pais de uma menina, que irá se chamar Olivia.

Daniel e Aline já são pais de duas meninas, Lara e Luiza. “Nossas vidas são feitas de momentos e esse ficará marcado no meu coração! Quero dividir com vocês!”, escreveu a nova mamãe na legenda da publicação feita no Instagram.

O anúncio da gravidez foi feito no final do mês de junho: "Queremos dividir esse momento tão especial com todos vocês! A família vai aumentar! Que esse ser de luz que está chegando, venha com muita saúde, que seja muito feliz e que faça a diferença nesse mundo que estamos vivendo!"

"Obrigado a Deus por estar nos proporcionando viver tudo isso e poder partilhar com todos vocês!", finalizou. Vale lembrar que Daniel e Aline estão juntos há 21 anos.