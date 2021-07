Inscrições para o festival DF Musical vão até sexta-feira (16/07)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube/@IBETI Tecnologia )

As inscrições para o DF Musical vão até esta sexta-feira (16/07). O festival é voltado para servidores distritais e dependentes que tenham criatividade, expressão e talento musical. Os interessados podem se candidatar para as categorias música autoral (original e inédita) ou cover, pelo portal do evento na internet.

A seleção dos musicistas para a grande final foi dividida em cinco etapas, que serão feitas para os moradores das diferentes regiões administrativas do DF. O horário das preliminares é previsto para 9h, com portas abertas ao público, respeitando as normas vigentes de distanciamento social e uso de máscara. A localização depende da região onde o candidato mora. Confira o cronograma:

• 17 de julho – Para as os moradores das regiões: Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico, São Sebastião e Paranoá. Local: Estacionamento 13 do Parque da Cidade – SHCS.

• 14 de agosto – Para as os moradores das regiões: Gama, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo 2 e Candangolândia. Local: Estacionamento Estação Metro Samambaia, Área Especial, 1ª. Avenida Sul, Q 202 Conjunto 5, Samambaia Sul.

• 4 de setembro – Para as os moradores das regiões: Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Águas Claras, Vicente Pires, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueiras. Local: Estacionamento Taguaparque, Estrada Parque Contorno, Taguatinga

• 25 de setembro – Para as os moradores das regiões: Guará, Park Way, Estrutural/Scia, SIA, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal e Núcleo Bandeirante. Local: Estacionamento Casa da Cultura, Área Especial do CAVE , Guará II.

• 9 de outubro – Para as os moradores das regiões: Fercal, Varjão, Itapoã, Sobradinho, Sobradinho II e Planaltina. Local: Estacionamento CAIC, ao lado da Administração de Sobradinho II, Área Especial, Quadra 12, Setor Comercial Central, Sobradinho.



As músicas selecionadas serão disponibilizadas no site do evento, no período de 10 a 20 de outubro, para votação on-line do público e seleção dos oito finalistas de cada categoria. Os participantes que obtiverem as maiores votações de cada categoria garantem a vaga para a final, que será feita no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, no formato drive-in, também aberto ao público, em 29 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

O festival é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação (Ibeti) e apoiado pela Secretaria de Economia (Seec) e de Cultura e Economia Criativa (Secec).



Festival DF Musical

Inscrições até 16 de julho, pelo portal do Festival. Gratuito.