Paris Hilton terá próprio programa de culinária na Netflix: "Tão animada"

VO Victória Olímpio

(crédito: Paris Hilton/Instagram/Reprodução)

Ela está de volta! Após um tempo sumida das telas, Paris Hilton volta com uma novidade: ela terá o próprio programa de culinária na Netflix. A modelo fechou acordo com a plataforma de streaming e irá estrear em 4 de agosto o Cooking with Paris (Cozinhando com Paris).

Nas redes sociais, Paris compartilhou a novidade: "Estou tão animada! No mês que vem, estou voltando para a televisão e, desta vez, vou assumir a cozinha! Meu novo programa Cooking with Paris estreia no dia 4 de agosto, apenas na Netflix. Fique ligado para mais anúncios! Comente abaixo com quais pratos você quer que eu faça".



No programa, a nova chefe, não treinada, irá convidar amigos e famosos para sua casa enquanto tenta cozinhar para eles. De acordo com a revista Variety, a Netflix disse que Paris vai abraçar seu ‘lado recém-domesticado’, enquanto ela ‘aprende a refogar, selar e saborear’ seus pratos.