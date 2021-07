Don Cheadle não entende indicação ao Emmy por cena com menos de 2 minutos

Menos de dois minutos parece pouco tempo, mas para o ator Don Cheadle foi mais do que suficiente para receber uma indicação ao Emmy de melhor ator convidado em série de drama, por uma participação em Falcão e o Soldado Invernal, da Disney+. Tecnicamente, foram apenas 98 segundos de participação.



Cheadle reprisou um papel do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) como James Rhodes em Falcão e o Soldado Invernal. Com mais essa indicação, o ator soma 10 participações no Emmy — mas, sem ter vencido nenhuma vez.

Pelo Twitter, Cheadle deu uma debochada na indicação: “Obrigado aos que me desejam boa sorte. Desculpem, haters. Concordo. Eu também não entendo, mas vamos lá".



thanks, well wishers. sorry, haters. agreed, ????????‍??ers. i don't really get it either. buuuuuuuuuut on we go ...