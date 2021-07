Emmy: Mj Rodriguez, de 'Pose', é 1ª trans indicada em categoria principal

VO Victória Olímpio

(crédito: NICK AGRO/AFP)

Mj Rodriguez, atriz conhecida por interpretar a personagem Blanca Evangelista na série Pose, teve uma conquista importante na carreira, tornando-se a primeira artista transexual indicada em uma das categorias principais do Emmy 2021.

A lista, divulgada nesta terça-feira (13/7), aponta que ela vai concorrer como melhor atriz de drama em uma das mais importantes premiações da TV. Mj vai disputar a categoria de série dramática com Uzo Aduba, em In treatment; Olivia Colman e Emma Corrin, em The Crown; Elisabeth Moss, em The Handmaid’s Tale e Jurnee Smollett, em Lovecraft Country.

Além da artista, Billy Porter também foi nomeado ao prêmio de melhor ator principal na série Pose, que no total, recebeu nove indicações. A cerimônia ocorrerá em 19 de setembro, em Los Angeles. Ainda devido a pandemia, o evento, que terá apresentação de Cedric The Entertainer, será realizado com público limitado.

Na história da premiação, Laverne Cox foi primeira trans indicada, porém em categoria de menor destaque. Ela concorreu em 2014 na categoria de atriz convidada em série de comédia por Orange is The New Black. Ela também foi lembrada pelo Emmy nos anos de 2017, 2019 e 2020 na mesma posição.