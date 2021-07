MC Livinho lança curso sobre gestão de carreira e música

VO Victória Olímpio

(crédito: VCP/Divulgação)

Cantor e empresário? MC Livinho decidiu focar não somente na música e lançou o curso Voz, Carreira e Performance, com objetivo de ensinar técnicas vocais usando métodos que o artista aprendeu ao longo dos anos. O artista fala ainda sobre gestão de carreira.

O curso é totalmente on-line e está disponível para compra com valor promocional de R$ 247 ou parcelado em 10 x de R$ 24,70. No site, a promessa do curso é ser único: "Se você precisa desenvolver sua técnica vocal, gestão de carreira e performance, sua hora chegou! Após milhares de pessoas, seguidores e fãs pedirem um curso de um artista consagrado, ele atendeu!".





"Voz, Carreira e Performance é mais que um curso, é um treinamento completo em que, além de aprender as técnicas vocais, você terá acesso às experiências próprias e assertivas de estratégias que constroem uma carreira de sucesso", aponta o cantor no site.