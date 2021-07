Miranda McKeon, atriz de 'Anne With an E', descobre câncer de mama aos 19 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Miranda McKeon/Instagram/Reprodução - Netflix/Reprodução)

Miranda McKeon, conhecida por interpretar a personagem Josie Pye, na série Anne With an E, da Netflix, foi diagosticada com câncer de mama, aos 19 anos. Em entrevista à revista People, a atriz revela que descobriu um caroço no seio durante viagem com amigos. Ela estava apenas ajeitando a blusa quando percebeu que tinha algo diferente.

"Eu fui imediatamente para o pior cenário possível. Este é o momento em que tudo muda e não há como voltar atrás. Mas, depois de entrar em uma pequena pesquisa no Google, minha mente estava tranquila porque não pensei que algo pudesse estar errado por causa da minha idade”, contou.

A artista contou que o mês de junho foi resumido apenas a médicos, exames e consultas. No entanto, ela descobriu que a situação era um pouco mais complicada, já que o câncer está no estágio 3, tendo se espalhado para os gânglios linfáticos.

"Mesmo que eu não tenha o cenário de caso mais fácil, como eu gostaria, eu nunca tive um momento em que eu pensasse, ‘Oh, eu vou morrer com isso?’. Isso nunca foi realmente um pensamento. Acho que todo esse tempo foi mais como 'Ok, vamos tratar disso e resolver'", desabafou.

Nas redes sociais, Miranda afirmou que está tentando ver o lado positivo da situação, já que ainda é jovem e os prognósticos sejam positivos com relação ao tratamento. Até o momento, a atriz precisará fazer quatro meses de quimioterapia, com infusões a cada duas semanas, seguido de radiação e, dependendo da situação ao decorrer do tratamento, precisará passar ainda por cirurgia.

"Meu trabalho é encontrar a beleza de tudo isso. Eu não escolhi isso, não acho que ninguém escolheria, mas estou fazendo do meu trabalho tentar tirar algo disso". A atriz revelou ainda que apesar de muito nova, já começou a pensar sobre processo de congelamento de óvulos, caso pretenda ter filhos no futuro.

"É uma rede de segurança. Provavelmente serei capaz de ter filhos naturalmente por conta própria e, com sorte, eles serão doados à ciência dentro de alguns anos, mas veremos”. No Instagram, Miranda compartilha fotos dos tratamentos, além de textos explicando sobre todos que está precisando fazer, além de tentar sempre se manter muito positiva.