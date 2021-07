Vera Viel anuncia que Rodrigo Faro e filhas estão curados da covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Vera Viel/Instagram/Reprodução)

Vera Viel anunciou nas redes sociais que ela, Rodrigo Faro e as filhas estão curados da covid-19. Nos stories do Instagram, a esposa do apresentador comemorou o momento: "Nós estamos ótimos, graças a Deus. Foram dias difíceis, de muita luta, mas que nós vencemos".

No início deste mês, a família de Rodrigo Faro foi diagnosticada com covid-19 e as gravações do programa Hora do Faro tiveram de ser canceladas. "Espero que todas as pessoas que tenham passado por isso também se recuperem. Foram fundamentais as orações de todo mundo, as mensagens de carinho ajudaram muito. Tenho muito que agradecer e agora é vida que segue", completou Vera.

Vera contou, ainda, que o marido deve voltar às gravações do programa logo e agradeceu a todos pela preocupação com ela e com a família: "Semana que vem o Rodrigo já deve começar a gravar e a gente está muito, muito feliz e grato a Deus pela nossa recuperação".

Na semana passada, Vera desabafou sobre a dificuldade que estava passando: "Foram dias difíceis mas cheios de fé. Quando vi que esse vírus havia infectado toda a minha família senti angústia, tristeza, dúvidas e medo, muito medo! Mas a cada dia, apesar dos sintomas ruins, eu tenho certeza da nossa cura. (...) Eu ainda não consegui tomar a vacina, pois comecei a ter sintomas uns dias antes da minha vez, mas em breve vou poder tomar".



No mês passado, Rodrigo Faro havia tomado a vacina contra a covid-19 e comemorou nas redes sociais: "Hoje foi meu dia com a graça de Deus. Foi muita emoção pra todo mundo que tava lá. Obrigado a todos por tanto carinho comigo! Fazia tempo que não ouvia coisas tão lindas das pessoas”.