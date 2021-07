Carlos Malta e Fernando Moura lançam clipe de ‘Help’ dos Beatles

CB Correio Braziliense

(crédito: Daniele Yanes)

Retomando o projeto Besouros, os músicos Carlos Malta e Fernando Moura acabam de lançar o videoclipe de Help, um dos hinos da banda britânica Beatles e que faz parte do álbum Besouros: the Beatles songs 2, segunda edição da homenagem que traz versões instrumentais para músicas do quarteto inglês. Confira o clipe:

A performance foi filmada por Daniele Yanes no TudoPiano Estúdios, onde também ocorreu a gravação do disco. “Adaptar o que se faz na gravação para a performance ao vivo sempre é um processo complexo e de perdas e ganhos: perfeição técnica e emoção não se repetem”, comentou Fernando Moura, por meio de nota de divulgação.

Produzido ao longo da pandemia, Besouros: the Beatles songs 2 é proposto pelos artistas como um “um doce remédio para quem o fez e para quem o ouve”. Com mais de quatro décadas de estrada, parceiros em diversas "aventuras musicais", Moura e Malta divertiram-se com a leva de composições com o selo Beatles de qualidade e convidam o ouvinte a participar deste tributo. O álbum, lançado pela gravadora Deck, está disponível nos principais aplicativos de música.