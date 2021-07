Margot Robbie diz que precisa de uma pausa para interpretar Harley Quinn

VO Victória Olímpio

(crédito: DC Entertainment/Divulgação)

A atriz Margot Robbie afirmou que está pronta para fazer uma pausa em um dos seus papéis mais icônicos no cinema: a personagem Harley Quinn. Em entrevista com a Entertainment Weekly, ela revelou que não tem planos de reprisar uma das vilãs da DC Comics.

"Eu estava tipo, 'Ufa, eu preciso dar um tempo da Harley, porque ela é cansativa.' Eu não sei quando vamos vê-la pela próxima vez", comentou a artista. Robie interpretou Harley três vezes nos últimos cinco anos, começando com o papel no filme Esquadrão suicida, de 2016.

Ela ainda interpretou a vilã em Aves de rapina, de 2020. E a atriz será vista novamente na pela da vilã na próxima produção de The suicide squad.

Mas apesar na pausa na personagem, a artista não ficará parada nas atuações. Margot anunciou no início de 2019 que interpretaria Barbie, em live-action. "Brincar com a Barbie promove confiança, curiosidade e comunicação durante a jornada de autodescoberta de uma criança", comentou a imprensa na ocasião.

Em declarações ao The Hollywood Reporter, em dezembro passado, a artista explicou que aceitou o papel por ser um filme que surpreenderá as pessoas: "Estou muito honrada em assumir este papel e produzir um filme que acredito que terá um impacto tremendamente positivo sobre as crianças e o público em todo o mundo".