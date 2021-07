Netflix estende acordo de filmes de animação com Universal Pictures

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

A Netflix anunciou que estendeu o acordo de direitos exclusivos com a Comcast, da Universal Pictures. A assessoria de plataforma de streaming revelou ao Correio que a decisão se baseia em um acordo de produção de iluminação pré-existente da Netflix com a Universal para incluir agora a DreamWorks Animation.

Entre as ofertas iniciais de 2022, estão produções como Minions: the rise of Gru, The bad guys da DreamWorks Animation e Puss in boots: the last wish. A empresa revelou ainda que licenciará os direitos dos filmes de animação e da Universal cerca de quatro anos após o lançamento, além dos direitos de outros títulos.

“Estamos entusiasmados em continuar nossa parceria com a Universal Filmed Entertainment Group (UFEG) para trazer mais filmes da Illumination e DreamWorks Animation para o nosso público Netflix”, disse Colin Morawski, diretor de licenciamento de estúdio da Netflix.

O diretor apontou ainda sobre como isso poderá animar as famílias que costumam ter acesso a esse conteúdo: “Como vimos com nossa própria lista, as famílias da Netflix adoram assistir e rever filmes de animação, e este acordo nos permite expandir nossa biblioteca para trazer ao nosso público mais do que eles querem assistir”.

Peter Levinsohn, vice-presidente e diretor de distribuição da UFEG, também falou sobre a parceria: “A Netflix tem sido um parceiro excelente e estamos entusiasmados em expandir nosso relacionamento. Universal Filmed Entertainment Group produz algumas das maiores franquias de animação e originais mais ousados de alguns dos criadores mais influentes, impactantes e inspiradores da indústria.

"Este acordo emocionante demonstra ainda mais a importância desse conteúdo para nossos parceiros de distribuição, à medida que aumentam seu público e oferecem o melhor em entretenimento”, finalizou o vice-presidente da UFEG.