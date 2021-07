VO Victória Olímpio

O diretor Boninho compartilhou com os seguidores e comemorou nas redes sociais as mais de 100 mil inscrições realizadas pelas pessoas que desejam participar da próxima edição do Big Brother Brasil (BBB22). Na publicação, ele afirmou que a equipe de produção estava olhando os inscritos para decidir quem entraria na lista de anônimos no reality.

Entre os comentários comemorando junto com o diretor, estava o de Ary Fontoura, que usou apenas alguns emojis. Mas o simples gesto fez com que Boninho tivesse a ideia de convidar o ator para participar também: "Topa?", respondeu.

Ary não perdeu a oportunidade de deixar claro que para ele, seria fácil participar do programa: “Pra quem está isolado há 500 dias, ficar no BBB é mole”, riu. É claro que fãs apoiaram a ideia e centenas de pessoas pediram um convite oficial.

Boninho convida Ary Fontoura para participar do BBB22 É mole (foto: Boninho/Instagram/Reprodução)

Em março deste ano, Boninho deu um spoiler sobre a próxima edição do reality. No Instagram, ele compartilhou anunciando um botão de desistência que ficará no confessionário, caso os participantes decidam deixar o programa.