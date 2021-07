Derivado de 'Game of thrones' suspende gravações devido a caso de covid-19

CB Correio Braziliense

Olivia Cooke e Rhys Ifans interpretarão Alicent e Otto Hightower - (crédito: HBO/Divulgação)

Mesmo com a vacinação caminhando a passos largos na Europa, a covid-19 ainda é um problema sanitário grave. Mais uma vez, uma grande produção teve de ser interrompida após uma confirmação de teste positivo na equipe. O título da vez foi House of the dragon, série derivada de Game of thrones, que teve a gravação pausada no Reino Unido após um caso de covid-19 na equipe.

A paralisação das gravações será de dois dias e a produção volta a rodar a partir da próxima quarta (21/7), seguindo os protocolos do governo britânico. Todos que tiveram contato com o membro da equipe contaminado com o coronavírus foram isolados e estão em observação.

House of the dragon é um seriado muito esperado pelo público. Essa será a primeira vez que a HBO voltará ao universo de Game of thrones desde o final da série original, em maio de 2019. A nova série se passará 300 anos antes dos acontecimentos de GoT, e será focada, principalmente, na família Targaryen, conhecida pela personagem Daenerys na versão transmitida entre 2011 e 2019.

A produção tem Ryan Condal e Miguel Sapochnik como showrunners e foi idealizada por George R.R. Martin. Estão confirmados no elenco nomes como Olivia Cooke, Paddy Considine, Matt Smith e Fabien Frankel. A estreia será na plataforma HBO Max e está prevista para 2022, ainda sem data certa.