Filha de Maurício Mattar, revela que já foi agredida por ex-namorado

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Neste domingo (18/7), Petra Mattar, filha do ator Maurício Mattar, relatou em rede social ter sido agredida por um ex-namorado. A influenciadora abriu a caixa de perguntas do Instagram e foi questionada por fãs a respeito do assunto.

Um seguidor perguntou: “Já viveu um relacionamento abusivo?”. Outro, escreveu: “Já foi agredida?”. A resposta de Petra para as duas perguntas foi positiva.

Outro fã quis saber qual foi o ápice para o término dos relacionamentos dela. “Eu ter que pedir medida protetiva e ganhar”, respondeu Mattar.

Petra, que tem 27 anos e está solteira, ainda explicou como se livrou do ex-namorado agressor. "Demorou. Nunca é fácil. Acho que a gente vai adoecendo junto ao logo do relacionamento. A gente adoece tanto a ponto de achar normal e ficar cega", afirmou.

Nesta segunda (19/7), a influencer, que tem quase 200 mil seguidores no Instagram, disse que já teve quatro namorados. Veja as publicações, abaixo: