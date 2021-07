Formato da nave de Jeff Bezos repercute na internet

CB Correio Braziliense

(crédito: Handout / BLUE ORIGIN / AFP)

O empresário Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, viajou a bordo do foguete New Shepard, na manhã desta terça-feira (20/7), junto com outros três civis, incluindo o irmão do bilionário. Foi o primeiro voo espacial tripulado da empresa Blue Origin, que pertence à Bezos, e teve duração de 11 minutos. Além do feito, outra coisa chamou atenção nas redes sociais: a aparência da nave.

As brincadeiras aconteceram pelo formato fálico do foguete, rendendo muitos memes sobre a viagem espacial, que atingiu cerca de 100 quilômetros de altura, no limite entre a atmosfera da Terra e o espaço. Alguns compararam a nave com outra do filme de comédia “Austin Powers”.

Achei massa que o foguete do Jeff Bezos é em formato de pinto em homenagem ao filme do Austin Powers. pic.twitter.com/lMRLnrIx5d — Edson Castro (@edsonhcs) July 20, 2021

A tripulação embarcou por volta das 10h (horário de Brasília) com o voo sendo transmitido pela internet. A New Shepard já tinha realizado 15 viagens de teste automatizados sem ninguém a bordo, mas agora o design aerodinâmico provocou a “mente poluída” e “o espírito de quinta série”.

Hoje o Jeff Bezos fez seu vôo para o espaço com sucesso, em seu foguete New Shepard, que tem um formato "exótico", por questões aerodinâmicas.



E para piorar o espírito de quinta série, existem coisas como essa:#JeffBezos #BlueOrigin #NewShepard pic.twitter.com/8LKUjvGR7X — Elisa Martins (@Elisa_747) July 20, 2021

Se eu tenho a mente poluída? Não.



Eu vendo o lançamento do voo tripulado do Bezos:

"Nossa, parece um vibrador."#Bezos pic.twitter.com/4b72Kh0qL8 — Ca Brasil? ?? (@CaBrasilptbr) July 20, 2021

Confira outras postagens:

Este foguete do Jeff Bezos tem um formato um tanto quanto "inusitado"... Ou sou eu que tive uma crise de quinta-série ???? — Lennon Haas (@haas_lennon) July 20, 2021

cara o foguete do Jeff Bezos tem um formato muito diferenciado pic.twitter.com/za9ARpIm8Y — Gusta (@GustavoMilos_) July 20, 2021