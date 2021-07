'Caldeirão do Huck' vai para o lugar do 'Domingão do Faustão', diz site

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

A Globo optou por manter o uso do nome Caldeirão do Huck quando o programa for para os domingos devido ao fim do Domingão do Faustão. De acordo com o colunista Flávio Ricco, a decisão foi tomada após anunciantes determinarem que o nome deveria ser mantido por já ser forte e conhecido. A estreia prevista para o Caldeirão aos domingos é 5 de setembro, ás 18h.

Segundo o site Notícias da TV, alguns quadros atuais do Caldeirão do Huck deverão ser mantidos, migrando de dia também, como Quem quer ser um milionário e Visitando o passado. A atração deve abraçar também quadros do próprio Domingão, como o Show dos famosos.

As mudanças também irão alterar a programação toda das tardes de sábado. Até o momento, apenas o Se Joga, de Fernanda Gentil, está definida.