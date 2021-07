Italiana Laura Pausini irá estrelar filme na Amazon Studios

VO Victória Olímpio

(crédito: Laura Pausini/Instagram/Reprodução)

Laura Pausini revelou nas redes sociais que irá estrelar um novo filme contando a própria trajetória. O projeto é da Amazon Studios. "Manter tudo escondido foi realmente muito difícil porque estou trabalhando neste projeto desde fevereiro de 2020", contou a italiana em publicação no Instagram.

A previsão de estreia é para o próximo ano. Ela afirmou ainda que, em breve, dará mais detalhes sobre a produção: "Ainda há muito a fazer e irei mantê-los atualizados nos próximos meses com todas as novidades sobre conteúdos e prazos de lançamento".

Segundo a revista Variety, o filme será baseado na história da cantora, mostrando aspectos da vida pessoal e profissional. Acontecimentos nunca antes divididos com o público também são promessas para o novo filme.

Laura é um dos nomes mais conhecidos da música italiana fora do país dela, além de ter mais de 70 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. A artista ganhou prêmio de melhor canção original no Globo de Ouro com Lo sí, composta em parceria com Diane Warren para o filme Rosa e Momo. A canção também foi indicada ao Oscar 2021.