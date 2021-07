Juliana Paes brinca ao falar como seria se participasse do 'BBB'

VO Victória Olímpio

(crédito: Globoplay/Reprodução)

Fã declarada do Big Brother Brasil, a atriz Juliana Paes contou como se imagina caso participasse do reality show da TV Globo. Como convidada do programa Casa Kalimann (Globoplay), a atriz revelou qual seria o ponto fraco dela na casa mais vigiada do país.

"Todo mundo que gosta de Big Brother e que assiste, já se imaginou ali dentro. O meu problema é a impulsividade. Eu falo e depois eu penso. Isso é um problema nos meus relacionamentos e na vida", contou à apresentadora Rafa Kalimann.

Por outro lado Juliana estima que não se envolveria em muitas brigas: "Essa parte eu já transcendi, sou uma ariana evoluída (risos). Não tenho o menor problema em pedir desculpa".