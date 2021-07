Lorde lança novo single do álbum 'Solar power' nesta quarta (21/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Universal Music/Reprodução)

A cantora Lorde anunciou, nesta terça-feira (20/7), que divulgaria o próximo single do álbum Solar Power no dia seguinte. O single Stoned at the Nail Salon chegou nas plataformas digitais nesta quarta-feira (21/7).

Confira o novo single:

O single faz parte do novo projeto da cantora, Solar Power, que vai conter 14 faixas e será lançado em 20 de agosto. A pré-venda do álbum já está disponível e, segundo a cantora explicou em um comunicado, não haverá um CD e sim um “music box” com material biodegradável.

Lorde também anunciou sua próxima turnê, que deve começar em fevereiro de 2022 e vai passar pela pela Austrália, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Holanda, Espanha, Suécia, Alemanha, Itália e Croácia. Os ingressos começaram a ser vendidos no dia 23 de junho