Mena Suvari, de 'American Pie', revela ter sido estuprada aos 12 anos

Mena Suvari, atriz conhecida por participar dos filmes American Pie e Beleza Americana, revelou ter sido vítima de abusos sexuais aos 12 anos de idade. Em trecho do livro The great peace: a memoir, divulgado pela revista People, a artista, hoje com 42 anos, conta sobre a experiência traumática que passou ao ser estuprada pelo amigo do irmão mais velho, a quem se refere como KJ, no livro.

Na época, Suvari havia acabado de se mudar para Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos. No livro, a artista conta que estava apenas tentando se encaixar e foi quando KJ começou a persegui-la. Prestes a completar 13 anos, o amigo do irmão a violentou.

"Parte de mim morreu naquele dia. Ele me usou, se divertiu comigo e depois se livrou de mim. Ele me chamou de puta. Nunca consegui ter uma expressão saudável de [sexo]. Minha escolha foi perdida. E isso estabeleceu um conceito que eu teria de mim mesma. Isso que foi o meu valor", desabafou.



Na época, a artista também estava com problemas com a família e contou que começou a usar drogas pesadas como uma maneira de anestesiar a dor: "Procurei qualquer forma de automedicação que encontrei, apenas para sobreviver. Eu só estava tentando sobreviver", finalizou.