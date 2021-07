Eduardo Costa faz tratamento para vício em sexo e choca: "15 vezes por semana"

MC Movimento Country - Uai

O cantor sertanejo Eduardo Costa é um garanhão assumido e, após polêmicas com uma influenciadora casada, que foi acusada pelo ex marido de abandonar os filhos para viver affair com o cantor e acabou perdendo a guarda das crianças por denúncia ao conselho tutelar, o ex-amigo de Leonardo revelou seus segredos sexuais mais íntimos e chocou ao falar que faz tratamento para seu vício exagerado em sexo.

As revelações foram feitas em uma entrevista recente, a mesma na qual Eduardo Costa acusou Leonardo de traição e apropriação do seu projeto "Cabaré e revelou uma parceria com Zezé Di Camargo mesmo após ser desmentido pelo cantor. Agora o cantor sertanejo perdeu todo seu pudor e revelou que é viciado em sexo, inclusive se deixar ele faz até 15 vezes por dia:

"Eu gosto tanto de sexo quanto eu gosto de cantar. Eu gosto de mulher, eu gosto de transar, eu gosto de sexo demais. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro fod*nd*, mas eu gosto demais! Tenho problema com isso, rapaz, eu faço umas quinze vezes por semana, eu tô falando sério", disparou o sertanejo sobre seu vício.

Sem papas na língua, Eduardo Costa revelou ainda que faz até tratamento para conter sua compulsão por sexo e o vício fora do comum: "Eu já fui em médico, ainda tô fazendo tratamento para dar uma segurada", acrescentou o cantor que já se envolveu em inúmeros escândalos e foi até acusado de vazar fotos íntimas de sua ex namorada Victoria Villarim.

Mais recentemente, Eduardo Costa se envolveu em uma polêmica com uma influenciadora casada que, segundo seu ex marido, teria o traído com o sertanejo e ido viver uma vida com ele. Em meio a diversos escândalos, a internet ressuscitou um vídeo de quando Eduardo mandou seu segurança espancar seu fã em um show, o que obviamente gerou uma grande revolta na época.

Affair de Eduardo Costa perde guarda dos filhos após denúncias

Mais um desdobramento do caso extraconjugal entre Eduardo Costa e sua suposta amante, Mariana Polastreli, veio à tona. Agora, após ser investigada pelo conselho tutelar em meio à acusações de abandono do seu ex marido Eduardo Polastreli, a influenciadora perdeu a guarda de dois dos seus filhos devido às polêmicas que se envolveu.

Após brigas e ofensas na internet, a influenciadora e o ex marido resolveram acertar o divórcio amigavelmente em respeito aos filhos:

"Selamos a paz por enquanto, agora cada um segue seu rumo. Nosso vínculo será nosso filhos. No mais, desejo sucesso, saúde e paz para ela nessa nova caminhada. Dinheiro nenhum e fama me tira deles (dos três filhos). Hoje, são minha prioridade máxima", disparou Eduardo Polastreli.

Além do processo de divórcio, a Justiça determinou ainda com quem ficará a guarda das crianças, já que são todos menores de idade. Eduardo Polastreli fica com a guarda dos dois filhos mais velhos e Mariana toma posse do mais novo, que tem cerca de 8 meses apenas. Nessa semana, as crianças irão fazer uma visita à mãe e depois disso as duas voltam para ficar com o pai, enquanto a mais nova já fica com a mãe.

Apesar das polêmicas, Eduardo Polastreli revelou ainda que a visitação dos filhos será livre para ambos: "A audiência foi rápida, foi um acordo na presença do Juiz. A visitação dos filhos será livre, deu tudo certo!", revelou ele em suas redes sociais. Apesar de Eduardo Costa ter negado o affair com a influenciadora, ambos continuam trocando carícias nas redes sociais e o público não perdoa um passo sequer de nenhum.