Pamella mostra filha pela primeira vez após denunciar agressões de DJ Ivis

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta quarta-feira (21/7), Pamella de Holanda, mulher de Iverson de Souza Araújo, publicou uma foto da filha dos dois, Mel, de nove meses, para passar uma mensagem aos seguidores. É a primeira vez que a influencer publica uma foto da filha após as denúncias de agressão do marido.



Nos Stories do Instagram, em cima de uma foto de Mel olhando para frente e usando uma chupeta, ela escreveu: "Tudo passa".

Em entrevista ao Fantástico, no último domingo (18/7), Pamella contou que uma das agressões que sofreu de Ivis foi porque ele mostrou fotos íntimas dela ao amigo Charles. Este amigo presenciou um dos episódios de violência e não reagiu.

Na mesma entrevista, ela relatou que sentiu medo durante outra briga, quando o DJ pegou uma faca para ameaçá-la. A modelo ainda disse que não sabe como será sua vida a partir de agora.

DJ Ivis foi preso, afastado da produtora onde trabalhava e teve o contrato rescindido com a Sony Music Brasil. Além disso, a Som Livre suspendeu os lançamentos das músicas do artista e bloqueou as faixas que já estavam no ar.

Pamella conseguiu medidas protetivas contra Iverson e entrou na Justiça para impedir que ele e seus representantes façam movimentações financeiras sem seu consentimento.