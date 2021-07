Nego do Borel é indiciado por lesão corporal contra outra ex-namorada

VO Victória Olímpio

Nego do Borel foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por lesão corporal no âmbito de violência doméstica praticada contra sua ex-namorada, a assessora de imprensa Swellen Sauer. Segundo o Uol, a jovem foi vítima de uma série de agressões durante o período de namoro que tiveram entre 2012 e 2015.

O comportamento agressivo é o mesmo relatado por Duda Reis, outra ex-namorada do cantor, que divulgou nas redes sociais os crimes cometidos, além de denunciar Nego após o término do namoro dos dois. Após Reis o denunciar em São Paulo, Swellen também usou as redes para falar sobre as agressões.

Segundo ela, recebeu um soco na costela durante uma festa numa boate e uma tentativa de enforcamento com um carregador. Testemunhas confirmaram as histórias à polícia. No início do ano, Sweelen revelou, à revista Quem, que acreditava que todas as namoradas do artista também tenham sido vítimas de abusos.

"A menina que ele namorou antes de mim, Alanis, me mandou mensagem e veio dizer a admiração que tinha por mim. Quando várias mulheres que namoram o mesmo cara se unem e dizem que ele tinha o mesmo comportamento, temos que prestar atenção. A gente tem que parar esse cara", disse a assessora.