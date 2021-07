Juliano, cantor da dupla com Henrique, passa por cirurgia de emergência

VO Victória Olímpio

(crédito: Henrique e Juliano/Instagram/Reprodução)

Juliano, cantor da dupla com Henrique, precisou passar por cirurgia de emergência após crise de apendicite. Ele está internado em hospital particular em Palmas (TO) e foi submetido a um procedimento de videolaparoscopia.

Apesar do susto, o sertanejo está bem e a previsão é de que receba alta ainda nesta quarta-feira (22/7). Segundo G1, o artista estava em casa, na fazenda Terra Prometida, em Porto Nacional, quando passou mal nesta terça-feira (21/7).

A dupla é conhecida por sucessos como Flor e o beija-flor, Liberdade provisória, Briga feia, Cuida bem dela e Volta por baixo. Algumas das canções ficaram entre as mais tocadas nas plataformas de streaming e nas rádios do país.