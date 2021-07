No ritmo das Olímpiadas, o ator internacional Jamie Foxx surpreendeu os fãs brasileiros após compartilhar uma série de fotos nas redes sociais que parece deixar claro para quem ele estará torcendo nos jogos. O artista apareceu usando a tradicional camisa da seleção brasileira nas cores verde e amarelo.

Jamie fez questão de postar a legenda da publicação em português: "Tudo bem", escreveu, além de usar uma hashtag do Pelé, expondo a torcida pelo Brasil. O ator usou a camisa 10, além de uma bermuda colorida para compor o look.

Nos comentários, famosos como Thiago Lacerda, Buchecha e Nicolas Prattes não perderam a oportunidade de elogiar o ator. "Aí, tirou onda" e "Bela camisa, Jamie" foram alguns dos comentários dedicados ao artista.

Jamie Foxx surpreende fãs ao posar usando camisa da seleção brasileira (foto: Jamie Foxx/Instagram/Reprodução)

No Twitter, os seguidores também não perderam a oportunidade de comentar sobre a publicação de Jamie.

Jamie Foxx posta 300 fotos usando uma camisa do Brasil no Instagram, cenário todo BR, meu coração quase para. Que homão

eu to de boa aí lembro do jamie foxx com a camisa do brasil e me derreto toda