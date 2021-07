Michaela Coel é confirmada no elenco do filme 'Pantera Negra 2'

VO Victória Olímpio

(crédito: Michaela Coel)

A atriz Michaela Coel foi confirmada como parte do elenco do filme Pantera Negra 2. De acordo com a revista Variety, a produção já começou há cerca de um mês e a previsão é de que o filme seja lançado em julho do ano que vem.

As informações sobre a personagem que Michaela irá interpretar ainda não foram divulgadas. A atriz ganhou o prêmio BAFTA de melhor atriz pelo papel na série I may destroy you, da HBO. Ela também atuou em séries da Netflix como Black mirror e Chewing Gum e nos filmes Been so long e Star Wars: The last Jedi.

O primeiro filme Pantera Negra arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão em bilheteria mundial. Ainda não há detalhes também sobre a sequência do filme, principalmente após a morte do ator Chadwick Boseman, que interpretava o rei T'Challa na produção.

No final de junho, Kevin Feige, chefe da Marvel Studios, revelou a Variety sobre a expectativa para o próximo filme: "É claramente muito emocional sem Chad. Mas todos estão muito animados em trazer o mundo de Wakanda de volta ao público e aos fãs. Faremos isso de uma forma que deixaria Chad orgulhoso".