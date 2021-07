Atriz Leslie Grace é escolhida como protagonista de 'Batgirl'

A atriz Leslie Grace, conhecida por participar de Em um bairro de Nova York, irá protagonizar o filme Batgirl. A nova heroína dos quadrinhos da DC Comics compartilhou e celebrou a novidade nas redes sociais. A personagem é filha do comissário Gordon.

"Estou mais do que animada em dar vida a Barbara Gordon, a Batgirl! Não posso acreditar no que estou escrevendo agora. Obrigada, DC por me receber na família! Estou pronta para dar tudo o que tenho!", comemorou a artista.



I am BEYOND EXCITED to embody Barbara Gordon, your #Batgirl ! I cannot believeeee what I’m writing rn… THANK YOU DC for welcoming to the family! I’m ready to give her all I’ve got! ????????? https://t.co/muq9GuVVk6