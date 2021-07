Novo trailer de 'Duna' revela mais ação e detalhes do enredo

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Media/Divulgação)

O épico de ficção-científica, Duna recebeu um novo trailer oficial. O vídeo promocional apresenta um pouco mais do enredo, uma guerra interplanetária com foco em dominação de recursos. O longa é protagonizado por Timothée Chalamet, que divide a tela com atores do calibre de Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgard, Dave Bautista e Javier Bardem. O filme estreia dia 3 de setembro, primeiramente nos cinemas e, posteriormente, na HBO Max.

Um dos longas mais esperados de 2020, Duna teve de ser adiado para 2021 por conta da pandemia. A produção é baseada na série de livros homônima, escrita por Frank Herbert em 1965. A direção é de Dennis Villeneuve, conhecido por Blade Runner 2049 e A chegada. Ele também assina o roteiro ao lado de Eric Roth e Jon Spaihts.

O filme conta a história de Paul Atreides (Timothée Chalamet), herdeiro do reinado da casa que leva seu sobrenome. O jovem começa a sonhar com Chani (Zendaya), uma mulher que vive no planeta Arrakis. O mundo de Chani está em perigo, pois líderes de reinos interespaciais querem tomar os recursos do local. Nesse contexto, Paul tenta ajudar a salvar o planeta enquanto procura entender por que sonha com Chani e se prepara para herdar o poder do pai (Oscar Isaac).

Essa é a terceira vez que a história de Duna é adaptada para o audiovisual. A primeira foi em 1984 sob o comando do diretor David Lynch. Depois foi a vez de John Harrison, que fez a história em formato minissérie. Também houve uma tentativa de Alejandro Jodorowsky de fazer uma versão própria do clássico literário em 1975, mas esta não foi finalizada.

Novo trailer de Duna