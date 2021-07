Festival Palco Ultra terá Emicida em edição dedicada à cultura hip hop

CB Correio Braziliense

(crédito: Wendy Andrade/Divulgação)

A sétima edição do festival Palco Ultra será totalmente voltado à cultura do hip hop. Originalmente realizado de forma presencial, em Belo Horizonte, o evento entra para a lista de shows com transmissão on-line e apresenta um line-up composto por figuras que expressam diferentes formas das linguagens do rap e do hip hop.

Emicida, Rico Dalasam, Larissa Luz, Drik Barbosa, Tássia Reis, Clara Lima, Fenda, Roger Deff e Kdu Dos Anjos se apresentam no festival, que ocorre em 30 e 31 de julho, a partir das 20h. Os shows, gravados previamente, serão exibidos apenas nos dias do evento, pelo canal do grupo UN Music no YouTube.

“O hip hop é a música do futuro.” Essa é a premissa que guia Barral Lima, idealizador do festival Palco Ultra. A pluralidade de caminhos pelos quais é possível levar essa cultura foi uma das bases para a escolha dos nomes que estão no line-up. A ideia foi refletir a diversidade sonora que o termo pode abraçar: “Buscamos artistas de várias tendências do hip hop. Uns mais próximos da MPB, outros do pop, outros do R&B”, conta Barral em nota sobre a programação composta tanto por nomes consolidados na cena quanto de artistas em plena ascensão.

A motivação para a escolha de priorizar o rap e o hip hop, além do poder de conexão que eles estabelecem com outros ritmos, é a força social que a cena traz. “É uma cena bem vibrante, uma potência social”, pontua Barral sobre as razões para colocar no mundo o Palco Ultra - Edição hip hop. “Não se trata apenas de realizar um evento. É importante também incomodar com novas experiências e, por isso, estamos atentos sobre quais mensagens estamos levando para as pessoas”, afirma.

Sétima edição do festival Palco Ultra apresenta o hip hop. (foto: Divulgação)

Serviço

Palco Ultra

Data: 30 e 31 de julho

Horário: a partir das 20h

Line-up do dia 30: Larissa Luz, Kdu dos Anjos, Rico Dalasam e Drik Barbosa;

Line-up do dia 31: Fenda, Clara Lima, Roger Deff, Tássia Reis e Emicida;

Onde: transmissão pelo canal do grupo UN Music no YouTube