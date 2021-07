Favela Sounds divulga novidades da quinta edição do festival

CB Correio Braziliense

(crédito: Favela Sounds/Divulgação)

O festival brasiliense Favela Sounds está na quinta edição e em formato on-line, com conteúdos exibidos através da plataforma. Entre os dias 18 e 22 de agosto, o público poderá conferir mais de 40 atividades gratuitas, entre shows, mini oficinas, debates, entrevistas, talks e sessões de mentoria voltadas ao mercado criativo, com grandes nomes da criatividade brasileira e mundial.

Com o contexto de pandemia da covid-19, o Favela Sounds entende a importância de oferecer atividades gratuitas e on-line para o público periférico. Assim, o festival se remodela e oferece uma imersão pelas favelas do Brasil. Todo o conteúdo será transmitido pela plataforma Favela Sounds, onde a arena presencial do festival ganha o ambiente virtual por meio de um grande mapa do país.

O diferencial está nos nomes dos estados, que passam a ser identificados por algumas das mais importantes comunidades locais, o que é uma homenagem a dez favelas das cinco regiões do país. Além disso, o público terá acesso a um pouco da história e da importância das criações artísticas surgidas nesses territórios. Ao acessar um estado brasileiro, o usuário encontra um palco do evento, com programação entre 18 e 22 de agosto, e à disposição para ver e rever ao longo de um ano.

Em 2021, o Favela Sounds trará como tema “A vez do amor”, um chamado a debates, reflexões e construções que tratem de afeto, do combate aos crescentes e constantes discursos de ódio e preconceitos, que fale de solidariedade e que estimule o pensamento de novos futuros a partir de uma ética amorosa. O tema faz referência ao samba homônimo do artista brasiliense Vinícius de Oliveira. Para a ocasião, o festival lança sua “Corrente do bem”, iniciativa que arrecadará recursos para organizações de favelas brasileiras, com o objetivo de auxiliar no combate à fome (que ameaça 60% dos lares do país) e nas medidas de cuidado contra a covid-19.

Programação e line-up

Todos os dias da programação serão norteados pelo tema da edição. No dia 18 de agosto, o Favela Sounds apresenta debates e trocas sobre combate à desinformação, coletividade e solidariedade. Já na quinta-feira (19/8), trata especificamente do combate aos discursos de ódio e preconceitos. A sexta (20/8) ganha as cores do arco-íris, com programação completamente comandada e dedicada à comunidade LGBTQIAP+, em uma referência à campanha Cores vivas, realizada pelo festival em 2020.

O sábado (21/8) é dedicado à saúde mental e à importância do autocuidado, o que retoma o debate iniciado ano passado durante a campanha Favela cuida. O fechamento é só das mulheres, no domingo (22/8), com programação exclusivamente feminina e temas diversos, com o lançamento de uma nova campanha para o festival: O Favela delas.

As atividades serão apresentadas das 16h às 23h30, com exceção do sábado, que se estende até a madrugada com uma festa on-line realizada na Twitch. Em 2021, os músicos programados pelo Favela Sounds são: Amaro (DF) convidando Markão Aborígene, Realleza e Taliz (DF), A Travestis (BA), A Dama do Pagode (BA), Ellen Oléria (DF), Enme (MA), GOG (DF), Jup do Bairro (SP) convidando Mulambo (SP), MC Mari (BA), Murica (DF), Tássia Reis (SP), TrapFunk&Alívio (BA), Tuyo (PR), Shevchenko e Elloco (PE), Vandal (BA) e Vinícius de Oliveira (DF).

Além disso, cinco DJs se revezam na festa Nave de Som Oi Futuro, dia 21 de julho, com cinco horas de discotecagem de hip-hop, funk e afrohouse para o público da Twitch (a serem divulgados em breve). As 15 bandas programadas gravaram em estúdios e outras locações estratégicas em São Paulo, Salvador, Pernambuco, Maranhão e Distrito Federal.

O Favela Sounds também lança a programação formativa, de talks e oficinas, em 2 de agosto. Na próxima semana, o evento lança o edital de seleção para as sessões de mentoria voltadas à aceleração de negócios criativos das periferias do DF, visando a profissionalização e o incentivo ao espírito empreendedor. Além disso, será lançada a programação completa do Canal de produção, série de debates que reúne profissionais do setor de festivais presenciais para debater a retomada segura do setor de eventos.

Com direção geral de Amanda Bittar e direção artística de Guilherme Tavares, o festival é realizado pela Um Nome Produção e Comunicação, com patrocínio da Oi via Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e apoio do Oi Futuro. O projeto também conta com incentivo do Prêmio Funarte Festivais de Música 2020.

Serviço – Favela Sounds – Festival Internacional de Cultura de Periferia 2021

Quando: 18 a 22 de agosto de 2021, a partir das 16h

Onde: Na sua casa, pela plataforma do Favela Sounds

Programação: Em breve

O evento é gratuito.